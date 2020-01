O Marítimo oficializou a contratação de Diego Moreno, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O médio de 23 anos chega por empréstimo do Atlético Huila até 2021 sabe o nosso jornal, embora os insulares não tenham divulgado os termos do negócio.



O jogador colombiano fez a formação e jogou as primeiras épocas na carreira como profissional no Envigado, clube de origem dos ex-portistas James Rodríguez, Fredy Guarín e Juan Quintero.



Além de Diego Moreno, o Marítimo já tinha assegurado a contratação de Joel Tagueu.