O Marítimo emprestou Marcelinho ao Londrina, anunciou esta segunda-feira o emblema que foi recentemente despromovido da Série B brasileira.

Trata-se assim de um regresso do jovem de 23 anos ao clube do qual partiu em 2019 para reforçar o clube madeirense: em meia época, Marcelinho fez 18 jogos e marcou um golo pelos maritimistas.

Além do Marítimo e do Londrina, Marcelinho representou ainda o Foz do Iguaçu, o Estanciano, o Linense e o Shukura Kobuleti.