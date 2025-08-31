A aventura de Mehdi Taremi pelo Inter de Milão chegou ao fim. Um ano após ter assinado pelo clube italiano, Taremi assinou pelos gregos do Olympiakos.

Ao fim de 43 jogos, muitos deles como suplente utilizado, três golos marcados e sete assistências, o avançado iraniano deixa o Inter e segue carreira no Olympiakos, onde vai ser colega dos portugueses Chiquinho, Gelson Martins ou Costinha.

O internacional iraniano surge num vídeo de anúncio partilhado pelas redes sociais do Olympiakos, dizendo que o negócio já é «oficial».

Os dois clubes ainda não partilharam pormenores sobre a transferência. Segundo a imprensa italiana, o antigo jogador do FC Porto, que tinha saído da Invicta a custo zero, chega à Grécia por 2,5 milhões de euros.