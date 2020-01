Pepe Reina é reforço do Aston Villa por empréstimo do Milan, anunciou esta segunda-feira o emblema inglês nas redes sociais.

No curto comunicado, os villans informam que a cedência do experiente guarda-redes espanhol é até ao final da presente época.

Aos 37 anos, Reina está de volta ao futebol inglês, depois de ter jogado oito épocas no Liverpool entre 2005 e 2013. Na atual temporada, o guardião levava apenas um jogo na baliza do Milan.

We are delighted to confirm the arrival of vastly experienced goalkeeper @PReina25 on loan until the end of the season. 🙌#BienvenidoPepe #AVFC @eToro