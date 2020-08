Yanis Hamache é reforço do Boavista, anunciou o Nice no seu site oficial.

O lateral esquerdo de 21 anos, formado no clube do sul de França, estava emprestado ao Red Star do Campeonato Nacional de França (terceiro escalão).

«À procura de jogar, de modo a continuar o seu desenvolvimento, Hamache irá agora descobrir uma nova liga e um novo país. Em Portugal, ele jogará pelo Boavista», informou o Nice, que informou apenas ter chegado a acordo com os axadrezados, sem dar mais detalhes sobre a transferência do franco-argelino.