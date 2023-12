O Athletic Bilbao anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com Nico Williams: recorde-se que o extremo de 21 anos tornar-se-ia um jogador livre no final da temporada e, nesse sentido, poderia assinar com qualquer outro clube daqui por um mês.

O jogador estava, por isso, a ser muito cobiçado por vários grandes clubes, mas decidiu manter-se fiel ao Athletic Bilbao e acrescentar mais três anos à ligação com o clube de sempre, tendo assinado um novo contrário, válido até 30 de junho de 2027.

Nico Williams chegou ao Athletic com apenas 11 anos e desde então não conheceu outro clube, tendo feito toda a formação ao lado do irmão Iñaki Williams, até se estabelecer como um dos grandes destaques da equipa principal. Pela seleção espanhola soma 11 internacionalizações e dois golos.