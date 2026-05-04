Tarantini Vaz deixou de ser treinador do Paredes. Em dois anos, o antigo futebolista do Rio Ave conseguiu a promoção do clube à Liga 3 e a permanência nesta temporada, algo que o emblema do distrito do Porto nunca tinha conseguido.

Após cumprir a última jornada da fase de manutenção, num empate a 2-2 com o Marco (que manteve os visitantes na Liga 3), o clube deixou uma mensagem de agradecimento ao técnico.

«Tarantini encerra a sua passagem pelo comando técnico do USC Paredes, juntamente com toda a equipa técnica. Ao longo de 61 jogos ao serviço do clube, lideraram a equipa com dedicação, profissionalismo e ambição, deixando uma marca importante no União e em todos os Unionistas»

O Paredes somou 21 pontos na fase de manutenção, tantos quanto o São João de Ver e o Fafe. Sp. Braga B e Sanjoanense foram as equipas que desceram para o Campeonato Portugal na Série 1 da Liga 3.