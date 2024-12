O Milan oficializou esta segunda-feira de manhã, através de um curto comunicado no site oficial, o que Paulo Fonseca já tinha anunciado ontem à Sky Italia: que foi despedido do comando técnico do clube.

«O AC Milan anuncia que Paulo Fonseca foi dispensado das suas funções como treinador principal da equipa masculina», lê-se numa curta nota publicada pelo emblema italiano.

«O clube agradece a Paulo pelo seu grande profissionalismo e deseja-lhe o melhor no seu futuro.»

Ora o substituto de Paulo Fonseca vai ser outro treinador português: Sérgio Conceição tem tudo acertado para ser o treinador do Milan durante um ano e meio, até 30 de junho de 2026, e viaja já esta segunda-feira para Milão.

O antigo técnico do FC Porto tem chegada marcada a Itália para o início da tarde, juntamente com a sua equipa técnica, para acertar os derradeiros detalhes do entendimento e assinar contrato.

Recorde-se que Sérgio Conceição está sem treinar desde o final da temporada passada, depois de ter acertado com o FC Porto a rescisão de contrato, na sequência da vitória de André Villas-Boas nas eleições.

O Milan, com quem desenvolveu os primeiros contacto ainda no verão passado, será o sétimo clube que orienta enquanto treinador principal, depois de Olhanense, Académica, Sp. Braga, V. Guimarães, Nantes e FC Porto.