OFICIAL: PSG anuncia guarda-redes Lucas Chevalier
Francês assinou contrato até 2030
Lucas Chevalier é jogador do Paris Saint-Germain. O guardião francês, de 23 anos, troca o Lille pelo PSG num negócio avaliado em 40 milhões de euros mais bónus, segundo a imprensa francesa.
O atleta assina contrato até 2030 e vai vestir precisamente a camisola número 30. O atleta foi considerado como o melhor guarda-redes da Liga francesa em 2024-25 e está na lista para o troféu Lev Yashin, que distingue o melhor guardião do mundo.
«Sou um miúdo que está a realizar o seu sonho. Desde pequeno, tenho o desejo de jogar ao mais alto nível. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luís Campos e ao técnico Luis Enrique e a todas as pessoas que trabalharam para me trazer ao Paris Saint-Germain. É uma grande alegria estar aqui. Vou vestir esta camisola com amor e ambição», disse aos meios do clube.
Chevalier chega ao clube num momento em que o futuro de Gigi Donnarruma está em discussão, pois entrou no último ano de contrato com o PSG.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 9, 2025