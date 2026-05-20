OFICIAL: Renato Paiva é o novo treinador do Santos Laguna
Técnico luso regressa ao México, onde já orientou Toluca e Club Leon
Renato Paiva foi, esta quarta-feira, oficializado como novo treinador do Santos Laguna, do México. O técnico de 56 anos, que na última temporada esteve no Brasil ao serviço de Botafogo e Fortaleza, ruma agora ao México onde já orientou o Club Leon (2022/22) e o Toluca (2023 a 2025).
Num comunicado publicado no site oficial, os responsáveis do emblema mexicano falam da importância do treinador português para a evolução do projeto do clube.
«A incorporação do estratega português faz parte da reestruturação desportiva que a instituição Santista está a vivenciar, focada em promover uma mudança fundamental que permita fortalecer sua metodologia de trabalho e maximizar o desempenho desportivo, por meio de perfis com as capacidades necessárias para valorizar as diferentes áreas desportivas do clube», escreveu o emblema mexicano.
Em Portugal, Renato Paiva fez todo o seu percurso no Benfica, passando por sub-17, sub-19 e equipa B, durante os 15 anos ao serviço das águias.
O único título profissional da carreira do técnico português foi na Equador, no comando técnico do Independiente del Valle, onde, em 2021, venceu o campeonato equatoriano.
Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros. — Club Santos (@ClubSantos) May 19, 2026
El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes…