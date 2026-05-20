Renato Paiva foi, esta quarta-feira, oficializado como novo treinador do Santos Laguna, do México. O técnico de 56 anos, que na última temporada esteve no Brasil ao serviço de Botafogo e Fortaleza, ruma agora ao México onde já orientou o Club Leon (2022/22) e o Toluca (2023 a 2025). 

Num comunicado publicado no site oficial, os responsáveis do emblema mexicano falam da importância do treinador português para a evolução do projeto do clube. 

«A incorporação do estratega português faz parte da reestruturação desportiva que a instituição Santista está a vivenciar, focada em promover uma mudança fundamental que permita fortalecer sua metodologia de trabalho e maximizar o desempenho desportivo, por meio de perfis com as capacidades necessárias para valorizar as diferentes áreas desportivas do clube», escreveu o emblema mexicano.

Em Portugal, Renato Paiva fez todo o seu percurso no Benfica, passando por sub-17, sub-19 e equipa B, durante os 15 anos ao serviço das águias.

O único título profissional da carreira do técnico português foi na Equador, no comando técnico do Independiente del Valle, onde, em 2021, venceu o campeonato equatoriano.

