OFICIAL: Ricardo Esgaio deixa o Sporting
Lateral reforça o Karagumruk da Turquia
É oficial! Ricardo Esgaio deixa o Sporting. O lateral foi oficializado pelo Karagumruk, da Turquia, e assina por duas temporadas.
O jogador de 32 anos deixa assim os leões passado quatro épocas consecutivas. Formado pelo Sporting, Esgaio fez a estreia pela equipa principal na época 2012/13. Foi ainda emprestado à Académica de Coimbra.
Pelo caminho foi contratado ao Sp.Braga, tendo vestido as cores bracarenses entre 2017 e 2021. Regressou então a Alvalade, na época 2021/2022, cumprindo mais quatro épocas pelo clube que o formou.
Em termos de títulos, o lateral direito leva no currículo duas Ligas, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na temporada passada, Esgaio foi opção em 18 encontros, somando um golo.
No total, foram 17 anos de Sporting. Agora, o português parte assim para a primeira experiência no estrangeiro, reforçando o Karagumruk, recém promovido à Liga Turca.
🔴⚫️ Ricardo Esgaio https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük’te ✍🏼
Kulübümüz, Sporting Lizbon’dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk anlaşma sağladı.
Ricardo Esgaio, Portekiz ekibi Sporting Lizbon formasıyla 9 sezon, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3… pic.twitter.com/p3XdKpgQ0x
— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 1, 2025