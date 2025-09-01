É oficial! Ricardo Esgaio deixa o Sporting. O lateral foi oficializado pelo Karagumruk, da Turquia, e assina por duas temporadas.

O jogador de 32 anos deixa assim os leões passado quatro épocas consecutivas. Formado pelo Sporting, Esgaio fez a estreia pela equipa principal na época 2012/13. Foi ainda emprestado à Académica de Coimbra.

Pelo caminho foi contratado ao Sp.Braga, tendo vestido as cores bracarenses entre 2017 e 2021. Regressou então a Alvalade, na época 2021/2022, cumprindo mais quatro épocas pelo clube que o formou.

Em termos de títulos, o lateral direito leva no currículo duas Ligas, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na temporada passada, Esgaio foi opção em 18 encontros, somando um golo.

No total, foram 17 anos de Sporting. Agora, o português parte assim para a primeira experiência no estrangeiro, reforçando o Karagumruk, recém promovido à Liga Turca.