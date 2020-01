A Roma anunciou esta quinta-feira a contratação de Carlos Pérez, por empréstimo do Barcelona até ao final da época.

Em comunicado no site oficial, os romanos informam que pagam um milhão de euros pela cedência e ficam ainda com uma obrigação de compra de 11 milhões de euros se forem alcançados certos objetivos desportivos que não são especificados. A isto acresce ainda uma taxa de bónus que pode ascender até aos quatro milhões e meio relacionados com a performance desportiva do jogador.

Caso a cláusula de obrigação de compra se concretize, Pérez fica ligado aos giallorossi até junho de 2024.

Aos 21 anos, Carlos Pérez prepara-se assim para viver a sua primeira experiência no estrangeiro e reforçar o ataque da equipa orientada por Paulo Fonseca.