O médio Samba Koné vai jogar nos moldavos do Sheriff, por empréstimo do Académico, anunciou o clube da Liga com o qual o maliano renovou contrato até 2027/28.

«A Académico de Viseu Futebol Clube – Futebol, SAD, informa a renovação contratual com o atleta Samba Koné, cujo vínculo é estendido até 30 de junho de 2028. Ao mesmo tempo se informa o acordo com o FC Sheriff, da Moldávia, para a cedência temporária dos direitos federativos do atleta, até junho de 2027, com o emblema de Tiraspol a assegurar uma opção de compra», pode ler-se na nota divulgada pelos 'viriatos'.

Apesar de a transferência não ser definitiva, o médio de 24 anos despediu-se do clube e dos adeptos viseenses nas redes sociais.

«Foi um prazer fazer parte desta magnífica família. Escrevemos história juntos, e os nossos nomes, assim como uma parte dos nossos corações, ficarão para sempre ligados a este magnífico emblema», escreveu o internacional maliano.

Samba Koné chegou a Viseu no verão de 2023, proveniente do FC Porto B, após duas temporadas ao serviço da equipa secundária dos 'dragões'. Nas três épocas em que representou o emblema viseense, o médio realizou 71 jogos oficiais, tendo marcado quatro golos e somado três assistências.

O Académico, que vai ser orientado por Bruno Pinheiro, inicia a pré-época na segunda-feira, com os habituais exames médicos.