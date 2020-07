O Sp. Braga oficializou, num comuniado enviado à CMVM, a contratação do treinador Carlos Carvalhal, numa transferência da qual o Maisfutebol já tinha dado conta nesta segunda-feira à noite.

A SAD bracarense revela, de resto, que o contrato é válido para as próximas duas temporadas.

Carlos Carvalhal regressa assim a Braga, onde já esteve, para substituir Artur Jorge, o qual treinador do Sp. Braga na última época e que conseguiu deixar a equipa no terceiro lugar, com apuramento direto para a Liga Europa.

Comunicado do Sp. Braga na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, SAD, vem nos termos e para os efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar que chegou a acordo com o treinador CARLOS AUGUSTO SOARES DA COSTA FARIA CARVALHAL, de nacionalidade Portuguesa, nascido a 4 de Dezembro de 1965, para a celebração de um Contrato de Trabalho mediante o qual este assumirá o cargo de Treinador Principal da sua equipa de futebol.

O referido contrato destina-se a vigorar nas épocas desportivas de 2020/2021 e 2021/2022.

O Conselho de Administração»