O Sporting anunciou oficialmente a contratação do avançado colombiano Luis Suárez, que chega proveniente do Almería, de Espanha, tal como o Maisfutebol tinha avançado.

O jogador assina contrato até 2030 e tem cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Suárez, de 27 anos, custa aos leões 22 milhões de euros no imediato, mais cinco milhões de euros por objetivos. O Almería garante ainda dez por cento de uma futura mais-valia. A quantia fixa é ligeiramente maior face ao avançado na imprensa (20 milhões de euros).

O Sporting esclarece ainda que vai pagar um milhão e 250 mil euros por serviços de intermediação.

Em declarações ao sítio oficial do Sporting, Luis Suárez recordou antigos jogadores colombianos do Sporting como Téo Gutierrez e Fredy Montero, também eles avançados, e prometeu «fazer história».

«Atingi o ponto mais alto da minha carreira. Estou com muita vontade de dar uma resposta positiva aos dirigentes que confiaram em mim e aos adeptos que me receberam tão bem. Quero demonstrar que tenho aquilo de que é preciso para estar aqui», afirmou.

Luis Suárez teve em 2024/25 a melhor época da sua carreira, marcando 31 golos em 45 jogos na terceira temporada ao serviço do clube espanhol.

Antes disso, já representou emblemas como Marselha, Granada, Saragoça ou Watford. Soma ainda cinco internacionalizações pela seleção da Colômbia.

Leia o comunicado enviado pelos leões à CMVM:

«A Sporting SAD chegou a acordo com o clube Unión Deportiva Almería (adiante UD Almería) com relação à aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Javier Suárez Charris (adiante “Jogador”), pelo montante total fixo de € 22.157.675,47 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), ao qual poderá acrescer um montante total condicional de € 5.263.157,89 (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e cinquenta e sete euros e oitenta e nove cêntimos), mediante a verificação de determinados objectivos relacionados com a performance desportiva do Jogador e da Sporting SAD;



2. Os valores acima referidos incluem os montantes correspondentes a custos de financiamento e ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros;

3. O UD Almería fica com o direito a receber o montante correspondente a 10 % da mais-valia de uma futura transferência;

4. Os serviços de intermediação relativos à transferência do jogador ascendem a € 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil euros);

5. Foi celebrado entre a Sporting SAD e o Jogador um contrato de trabalho desportivo válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de Junho de 2030, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de € 80.000.000,00 (oitenta milhões de euros).»

