Há 44 min
OFICIAL: Tapsoba (ex-V. Guimarães) renova pelo Bayer Leverkusen
Defesa do Burkina Faso está há seis anos no clube alemão
DS
Edmond Tapsoba prolongou a ligação contratual ao Bayer Leverkusen, da Alemanha. O defesa-central de 27 anos assinou um novo contrato válido até 2031, podendo ficar 11 anos (!) no clube alemão.
Tapsoba chegou a Leverkusen em janeiro de 2020 proveniente do V. Guimarães, numa transferência avaliada em 20 milhões de euros. Cumpria os primeiros seis meses na equipa principal.
Desde então, já realizou 267 jogos pelos 'farmacêuticos', marcando 13 golos (cinco deles esta temporada). Venceu o campeonato alemão em 2024, sob o leme de Xabi Alonso.
🇧🇫 The story continues... ✍️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) April 29, 2026
Edmond Tapsoba has extended his contract until 2031! 🖤❤️ pic.twitter.com/dz4NwiUDhZ
