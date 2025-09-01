Confirma-se aquilo que a imprensa alemã tinha avançado na manhã desta segunda-feira - Erik ten Hag deixou de ser treinador do Bayer Leverkusen.

«O Bayer 04 dispensou o treinador principal Erik ten Hag com efeito imediato. A equipa técnica assistente assumirá temporariamente os treinos», anunciou o clube alemão numa nota oficial.

Desta forma, ten Hag durou apenas três jogos oficiais ao leme do Bayer Leverkusen. Venceu na primeira ronda da Taça da Alemanha, mas somou um empate e uma derrota na Bundesliga.

A direção do clube não perdeu tempo e despediu o sucessor de Xabi Alonso, técnico bem sucedido nos farmacêuticos mas que aventurou-se esta época no Real Madrid.

O Bayer Leverkusen é adversário do Benfica na Liga dos Campeões. Jogam no dia cinco de novembro, no Estádio da Luz.

Desta forma, em menos de uma semana, três ex-treinadores do Manchester United foram despedidos - José Mourinho, do Fenerbahçe, Ole Gunnar Solskjaer, do Besiktas, e ten Hag.