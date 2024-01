O Tottenham anunciou, esta quarta-feira, a rescisão do contrato de empréstimo de Alfie Devine ao Port Vale, que inicialmente estava previsto terminar no final da temporada.

O médio de 19 anos, formado nos Spurs, vivia a primeira experiência no escalão sénior, ao serviço do Port Vale, da terceira divisão inglesa, onde fez 26 jogos e marcou três golos, além de três assistências.

Alfie Devine, vencedor do Campeonato Europeu de Sub-19 com a Inglaterra, em 2022, já tinha realizado dois jogos pela equipa principal do Tottenham, tendo-se estreado sob o comando de José Mourinho, que o lançou aos 16 anos, num jogo em que até marcou um golo (5-0 frente ao Marine).

We can confirm that we have exercised the option to recall Alfie Devine from his loan spell at Port Vale.