O Luton contratou Victor Moses, antigo lateral do Chelsea, Liverpool, Inter de Milão e West Ham, numa transferência gratuita. O internacional pela Nigéria, de 33 anos, esteve mais recentemente no Spartak Moscovo, da Rússia, onde ingressou em 2021.

No entanto, foi dispensado no verão, terminando a estadia no país asiático, após 84 jogos. Marcou 10 golos e 10 assistências, vencendo também a Taça da Rússia em 2022 e jogando na Liga Europa.

Moses era um jogador livre, pelo que ainda poderá ingressar no clube após o fim do prazo do mercado de transferências. Em declarações ao sítio oficial do clube, o diretor-desportivo Rob Edwards garantiu que Moses é capaz de ajudar a equipa.

«O Victor é um jogador com o qual já estamos a falar há algum tempo. Ele treinou connosco na semana passada e jogou 60 minutos num jogo à porta fechada, e tomámos uma decisão porque achamos que ele é capaz de entrar e ajudar-nos. Dá-nos mais força em profundidade e versatilidade, porque é alguém que pode jogar nos dois lados ou como número dez», explicou.

Nascido na Nigéria, Moses mudou-se para Inglaterra ainda criança para ingressar no Crystal Palace, onde disputou 69 jogos e marcou 11 golos. Depois de ter representado a Inglaterra dos escalões sub-16 aos sub-21, conseguiu uma transferência para a Premier League ao juntar-se ao Wigan Athletic, em janeiro de 2010. Mais tarde, chegou ao Chelsea.

Welcome to the Town, @VictorMoses! 🇳🇬 — Luton Town FC (@LutonTown) September 10, 2024