Agora é oficial! Victor Osimhen é reforço do Galatasaray por empréstimo do Nápoles.

Em comunicado enviado, o clube de Istambul informa que o negócio não teve custos e que vai pagar 6 milhões de euros de salário até ao final da época.

Figura de peso na época do título (2022/23), Osimhem forçou a saída do Nápoles, com o Chelsea e o Al Ahli, da Arábia Saudita, a encabeçarem a lista dos interessados.

A generalidade da imprensa italiana chegou a dar conta da existência de uma proposta do Al Ahli na ordem dos 80 milhões de euros. Que terá sido recusada.

Os napolitanos acabaram por não inscrever Osimhen - que tinha à espera na Arábia um salário de 40 milhões de euros por ano - na Serie A e o Galatasaray chegou-se à frente para fechar o futebolista.