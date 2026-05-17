Xabi Alonso é o novo treinador do Chelsea, oficializou o clube londrino na manhã deste domingo.

Tal como a imprensa inglesa tinha avançado neste sábado, o técnico espanhol de 44 anos é o homem escolhido para liderar os blues na próxima temporada, iniciando funções no dia 1 de julho.

O antigo treinador do Real Madrid – que estava sem clube desde janeiro deste ano – assina um contrato de quatro épocas com a formação londrina.

Esta será a primeira experiência de Alonso em Inglaterra como técnico. Na carreira de jogador esteve cinco épocas em solo britânico, entre 2004 e 2009, ao serviço do Liverpool. Vestiu ainda as cores da Real Sociedad, Real Madrid e Bayern Munique enquanto atleta.

A jornada de treinador começou 2018, na altura nos sub-15 do Real Madrid. Seguiram-se três épocas à frente da Real Sociedad B, antes de rumar ao Bayer Leverkusen. Foi ao serviço dos alemães que brilhou – oferecendo o primeiro título de sempre ao clube na segunda época.

Rumou então ao Real Madrid no final da temporada passada. Este ano, pelos merengues, registou 20 vitórias, cinco derrotas e três empates em 28 jogos.

Agora, no Chelsea – que bem pode acabar sem se qualificar para as competições europeias – irá treinar três portugueses: Pedro Neto, Dário Essugo e Geovany Quenda.