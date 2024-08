Xeka foi oficializado no Estoril, ao início da tarde desta quinta-feira, confirmando aquilo que o Maisfutebol já tinha dado conta. O médio português de 29 anos, Xeka, assinou contrato válido para a próxima época com o clube da Linha.

O jogador encontrava-se livre no mercado, após ter acordado a desvinculação com o Al Sadd do Catar. Disputou apenas um jogo na equipa do Médio Oriente, depois de uma também breve passagem no Rennes.

Há quase oito anos que o médio não jogava em Portugal, tendo saído em janeiro de 2017 para o Lille, de França, desde o Sporting de Braga. Representou também o Paços de Ferreira, Sporting da Covilhã e o Freamunde.

Xeka, que tem no seu palmarés a conquista de uma Ligue 1, uma Supertaça francesa e uma Qatar Emir Cup. Chega para um clube que se tem reforçado com alguns nomes interessantes neste defeso, como Hélder Costa, Joel Robles ou Pedro Amaral.