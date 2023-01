O Paços de Ferreira acertou o empréstimo de Fábio Gomes com o Atlético Mineiro até ao final da época.

O avançado brasileiro de 25 anos tem tudo acertado para ser reforço para o ataque da equipa de César Peixoto, faltando apenas, segundo apurou o Maisfutebol, passar os exames médicos para que o acordo seja consumado.

Fábio Gomes esteve cedido na última meia época ao Vasco da Gama (um golo em nove jogos), que garantiu a subida à Serie A do Brasileirão.

Esta será a terceira experiência do ponta de lança fora do Brasil, depois de em 2021 ter jogado nos New York Red Bulls da Major League Soccer norte-americana (sete golos em 31 jogos) e de em 2020 ter representado o Albirex Niigata (cinco golos em 19 jogos), do 2.º escalão do futebol japonês.

Fábio Gomes é tido como uma referência na área e destaca-se pela envergadura física, com 1,92m de altura.