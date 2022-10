Pedro Martins está em negociações avançadas com o Wolverhampton e pode fechar acordo para se tornar o sucessor de Bruno Lage.

Nesta altura ainda não há nada assinado, segundo soube o Maisfutebol, mas as conversas estão bem encaminhadas e tudo aponta para que em breve haja um entendimento.

Julen Lopetegui, que recentemente deixou o Sevilha, era a primeira opção do Wolverhampton, mas não conseguiu chegar a um acordo, pelo que o clube inglês se virou para Pedro Martins.

O treinador português recusou recentemente duas propostas do Hull City, da II Liga Inglesa, preferindo ficar à espera de um projeto mais aliciante. Ora esse projeto pode ser o Wolverhampton, que procura um sucessor para Bruno Lage: o antigo técnico do Benfica foi demitido ao fim de oito jornadas, durante as quais somou apenas uma vitória (mais três empates e quatro derrotas).