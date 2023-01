Diogo Monteiro vai ser reforço do Leeds.

O central de 18 anos, internacional sub-19 português, já está em Inglaterra para fazer exames médicos e assinar contrato por quatro anos e meio com o clube inglês: até 30 de junho de 2027.

No Leeds, Diogo Monteiro vai ter um projeto de equipa principal, embora inicialmente possa treinar com a equipa sub-23 de forma a integrar-se no clube. Ele que recentemente foi escolhido pelo jogo FIFA 23 como um dos 20 jogadores com maior potencial de crescimento.

Nascido em Genève, na Suíça, e formado no Etoile Carouge, o central foi contratado pelo Servette em 2017 e dois anos depois estreou-se na equipa principal. Filho de pais portugueses, é habitual presença nas seleções jovens nacionais, somando 36 internacionalizações entre os sub-15 e os sub-19.