Mesmo sem qualquer jogo oficial pela equipa principal do Benfica, Rafael Luís já reúne interesse de grandes 'tubarões' ingleses. O Manchester City e o Chelsea cobiçam os préstimos do médio-centro, conforme informações avançadas pelo Zerozero e confirmadas pelo Maisfutebol.

Os dois clubes entraram em conversas com o clube da Luz para avaliar as exigências face ao jovem de 19 anos, que disputou 36 jogos de águia ao peito na época passada, entre equipa B, Sub-19 e Sub-23. Normalmente, foi opção regular na formação secundária.

O Benfica não terá pressa em vender Rafael Luís e remete essas abordagens iniciais para o valor da cláusula de rescisão - 50 milhões de euros, fixada num contrato assinado em setembro do ano passado (e válido até 2028). Falta saber se, nos poucos dias restantes até ao final do mercado de transferências, haverá alguma proposta oficial pelo jogador, numa altura em que também se fala de uma proposta do Chelsea por Tomás Araújo.

Ainda sem qualquer oportunidade na equipa principal, Rafael Luís teve propostas de empréstimo neste verão de equipas de I Liga, mas o Benfica preferiu rejeitar essas abordagens. Neste início de época, tem sido opção de Nélson Veríssimo na equipa B.

O número 83 das águias tem um longo percurso na formação do Benfica, desde 2010, nas escolinhas. Pela seleção portuguesa, tem feito um trajeto contínuo desde o escalão sub-16 e disputou o Euro Sub-17 em 2022.