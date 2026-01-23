Stije Resink mostra-se disposto a negociar com o Benfica. O capitão do Groningen teceu declarações ao jornal Dagblad van het Noorden nesta sexta-feira em que admite que gostava de «pelo menos conversar» com o clube português.

A imprensa neerlandesa avançou nas últimas horas que o médio-defensivo teve até uma conversa telefónica com José Mourinho, mas que as exigências do clube neerlandês estão a travar o negócio.

«Às vezes surgem clubes e valores que exigem uma reflexão séria. Ainda não há nenhuma oferta recebida pelo Groningen, por isso tenho de esperar para ver o que acontece. Estou definitivamente a tentar fazer tudo da forma mais profissional possível. Acho que isso é importante, para os meus colegas de equipa, para o clube e para os adeptos», admite Resink.

«Como jogador, gostaria pelo menos de entrar em conversações caso surgisse um clube do calibre da Liga dos Campeões, por exemplo. Isso não significa que eu queira forçar uma transferência imediatamente, mas quero estar na mesa de negociações. Na minha opinião, uma parceria entre clube e jogador funciona nos dois sentidos», explica o médio.

A imprensa neerlandesa diz que Resink, capitão do quinto classificado da Eredivisie, terá uma cláusula de rescisão de seis milhões de euros no verão. Neste momento, esse valor cifra-se nos dez.