O Rio Ave fechou as contratações de Marious Vrousai, que chega do Olympiakos, e de Adrien Silva, que estava livre no mercado, tendo ambos assinado contrato até final da temporada.

Marious Vrousai é um extremo, de 25 anos, internacional pela Grécia, embora de origem albanesa, que chega por empréstimo do clube grego, sem opção de compra. O jogador é um produto da escola do Olympiakos, de resto.

Já Adrien Silva estava sem clube depois de ter rescindido com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, tendo também assinado contrato até final da temporada.

Os dois jogadores vão ser anunciados como reforços esta terça-feira.