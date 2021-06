Rolando está de saída do Sp. Braga.

Segundo o Maisfutebol apurou, o defesa-central internacional português está a negociar a rescisão amigável do contrato que o liga aos minhotos até 2022 e não fará parte do plantel para a próxima época.

Rolando fez apenas 16 jogos (tendo marcado um golo) em duas épocas pelo Sp. Braga, depois de ter representado Marselha, Anderlecht, Inter de Milão, Nápoles, FC Porto e Belenenses.

O defesa de 35 anos tem assim autorização para se apresentar mais tarde, juntamente com outros jogadores que não fazem parte escolhas para esta temporada.

O Sp. Braga apresentou hoje Paulo Oliveira como reforço para o eixo da defesa. O jogador já treinou hoje de tarde, depois de ter realizado exames médicos de manhã.

Com a chegada do central português proveniente do Eibar perde força a contratação de Borevkovic. Apesar de ter sido alvo do interesse do Sp. Braga, tal como o Maisfutebol noticiou, o defesa croata do Rio Ave está mais longe da possibilidade de rumar à Pedreira.