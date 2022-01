A Roma e o FC Porto já iniciaram as conversas preliminares relativamente a uma possível transferência de Sérgio Oliveira, soube o Maisfutebol. Nesta altura este dossier ainda está numa fase muito inicial, pelo que é um tema tratado com pinças e sem certezas de que venha a realizar-se.

A ideia inicial da Roma, que já no verão quis o médio portista, passa por avançar com uma oferta de empréstimo, com opção de compra..

Refira-se também que a Roma tem como principal alvo no mercado de inverno a contratação de um médio - também quer um lateral-direito. Essa é a prioridade de José Mourinho.

Alvo no passado recente dos dirigentes romanos, Sérgio Oliveira não tem sido titular absoluto com Sérgio Conceição esta temporada (participou em 24 jogos e marcou cinco golos). Por isso, uma negociação, a depender dos moldes e valores, pode agradar à SAD dos dragões.

Aos 29 anos, Sérgio Oliveira tem contrato válido com o FC Porto até 2025.