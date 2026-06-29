Santa Clara: Serginho a caminho do Levski Sofia, da Bulgária
Médio português assume primeira experiência no estrangeiro
Médio português assume primeira experiência no estrangeiro
Após três temporadas no Santa Clara, com quem subiu da II Liga para a primeira divisão, Serginho está de partida do clube. O médio tem tudo acertado com o Levski Sofia, da Bulgária.
A informação foi avançada pelo jornal búlgaro Gong e confirmada pelo Maisfutebol. A oficialização deverá acontecer nas próximas horas.
O Santa Clara terá direito a uma verba de transferência pelo jogador, que tinha contrato até 2027. Chegou ao clube açoriano por 250 mil euros, em 2023, proveniente da Oliveirense.
Natural de Guimarães, Serginho teve formação no Vitória, Moreirense e atuou em clubes como o Joane, Ponte e Felgueiras já como sénior. Aos 26 anos, abraça a primeira experiência no estrangeiro.
O campeão búlgaro já tinha contratado neste verão Reinaldo ao Santa Clara, que esteve emprestado ao Chaves, e David Kusso, titular dos bragantinos.