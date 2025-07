A contratação do avançado espanhol Pau Victor, de 23 anos, foi fechada nas últimas horas pelo Sp. Braga, apurou o Maisfutebol. O jovem ponta-de-lança vai assinar um contrato válido por cinco temporadas (até junho de 2030).

Pau Victor reforça assim em definitivo o emblema minhoto, por 12 milhões de euros fixos, com outros três milhões de euros variáveis. Com isso, passa a ser a compra mais cara de sempre do clube.

O avançado disputou 29 jogos pelo clube catalão na temporada passada, grande parte deles como suplente utilizado. Marcou dois golos nesse período.

Muito bem avaliado pelo novo técnico Carlos Vicens, Victor encaixa no novo modelo de jogo da equipa. É um jogador associativo e com capacidade para jogar entrelinhas. No geral, é uma referência ofensiva mais móvel.

Formado no Girona, Victor foi emprestado ao Barcelona B em 2023/24, marcando 20 golos em 39 jogos. Esta temporada valeu-lhe uma transferência definitiva para o Barcelona por 2,7 milhões de euros. Tinha contrato com os 'culés' até 2029.