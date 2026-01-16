Na mesma conferência de imprensa em que anunciou uma abordagem do Benfica por Rafa Silva, o presidente do Besiktas admitiu que o jovem médio Demir Ege Tiknaz recebeu uma proposta que está a ser considerada pelo clube turco.

«Demir Ege recebeu uma proposta e estamos em negociações com o clube que a fez. Ele também quer sair», disse Serdar Adali aos meios de comunicação locais.

Após relatos na imprensa turca de que o Sp. Braga enviou uma proposta na ordem dos seis milhões de euros, o Maisfutebol confirma que existem negociações entre os dois clubes. Contudo, os valores são ainda incertos.

Recorde-se que Tiknaz destacou-se ao serviço do Rio Ave na última temporada por empréstimo do Besiktas. O clube vilacondense tinha uma opção de compra de cinco milhões de euros, mas não estava preparado para pagar esse valor.

Demir Tiknaz tem contrato com o Besiktas até 2028, tendo atuado em 16 ocasiões nesta primeira metade de temporada, muitas vezes como suplente.