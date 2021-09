O mercado fechou e Rolando e Eduardo são os únicos casos que ficaram pendentes no Sp. Braga.

O clube minhoto tentou várias soluções para colocar o defesa-central e o médio ofensivo, tendo inclusivamente mostrado disponibilidade para cobrir a diferença salarial, porém, nenhuma proposta agradou aos jogadores, segundo apurou o Maisfutebol.

Assim sendo, Rolando e Eduardo foram inscritos pelo Sp. Braga na Liga, no último dia de transferências, mas, como não fazem parte dos planos do treinador Carlos Carvalhal, vão ficar a trabalhar à parte na Cidade Desportiva.

Rolando, internacional português de 36 anos, vai para a terceira época no Sp. Braga, tendo contrato até ao final desta temporada. Por sua vez, Eduardo, médio brasileiro de 28 anos, esteve na época passada emprestado aos gregos do Xanthi e tem vínculo com os arsenalistas até 2023.