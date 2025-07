O Spartak Moscovo e o Besiktas estão a negociar a transferência do português Gedson Fernandes, que foi formado no Benfica e sobre o qual a SAD encarnada ainda mantém 50 por cento do passe.

Ora o clube russo apresentou ao Besiktas uma oferta de 20 milhões de euros, mas para já a mesma ainda não foi aceite: segundo foi possível saber, os turcos querem à volta de 27 milhões.

Por isso as negociações vão continuar, sendo que o Benfica esfrega as mãos de contente: terá sempre direito a 50 por cento do valor da venda do passe, o que significa qualquer coisa acima dos dez milhões de euros.