O Atlético de Madrid contactou o Sporting nas últimas horas e abriu oficialmente a negociação entre clubes para definir o futuro de Morten Hjulmand, segundo apurou o Maisfutebol.

Conforme o nosso jornal revelou em exclusivo na última segunda-feira, o médio dinamarquês já tem um acordo verbal com os colchoneros, para um contrato de longa duração.

O Sporting, recorde-se, espera encaixar entre 40 e 50 milhões de euros com a venda de Hjulmand. O emblema espanhol está bastante confiante num desfecho positivo das conversações.

Morten Hjulmand não se apresentou no primeiro dia de trabalho da pré-temporada no Sporting, tal como Giorgi Kochorashvili e Georgios Vagiannidis, pois estiveram ao serviço das respetivas seleções já depois dos compromissos de clubes.