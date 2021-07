O Besiktas encaminhou esta terça-feira a contratação em definitivo de Valentin Rosier. O Maisfutebol sabe que os turcos vão pagar aproximadamente 5 milhões de euros para o Sporting, que vai assegurar 20% de uma futura venda. Há ainda a possibilidade de um encaixe de mais 500 mil euros por objetivos atingidos.



A saída do lateral-direito francês para o emblema de Istambul, pelo qual tinha jogado por empréstimo na época passada (37 partidas e três golos), demorou porque os leões acabaram por receber uma oferta mais vantajosa nos últimos dias do arquirrival Galatasaray. Pesou, entretanto, o desejo do jogador de 24 anos de assinar pelas 'águias negras' - o acordo deve ser válido por quatro temporadas.



Fora dos planos de Ruben Amorim, Rosier participou em apenas 16 jogos oficiais com a camisola verde e branca, todos em 2019/20, assim que foi comprado junto aos franceses do Dijon.