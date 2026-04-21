O Sporting anunciou ter assinado contrato profissional com o ala João Rijo, de 17 anos, integrante da equipa de juniores do clube. Rijo tem 18 jogos pelos sub-19, um deles na Youth League.

O internacional sub-17 luso passou pelo Benfica e Alverca na formação antes de ingressar no Sporting, nos sub-14. Em declarações aos meios leoninos, diz que estrear-se na equipa A, com a família presente, é o seu «maior sonho».

«A sensação de assinar contrato com o Sporting é muito boa, porque é algo para o qual eu trabalho desde que aqui cheguei. Cumprir mais um sonho e mais uma etapa só mostra que tenho feito bem o meu trabalho e que o Sporting reconhece isso, também. Fico feliz e só tenho de agradecer ao Sporting e a quem me acompanha», afirmou o esquerdino.

A sua maior referência na equipa A é Maxi Araújo. «É o exemplo que eu gosto de seguir, porque gosto muito da atitude, da raça que ele tem dentro de campo e acho que tenho características parecidas às dele», analisou.