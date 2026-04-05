Viktor Gyökeres continua a dar dinheiro ao Sporting. O avançado sueco marcou um golo ao Southampton em jogo da Taça de Inglaterra, neste sábado, e chegou às 20 participações de golo esta temporada - 17 golos e três assistências.

Esse facto leva ao acionamento de um dos objetivos da transferência do sueco para o clube inglês. Recorde-se que, além de 63,5 milhões de euros no imediato, o Sporting salvaguardou ainda a possibilidade de arrecadar ainda mais 10 milhões de euros em bónus.

Numa das cláusulas, o Sporting garantiu que a cada 20 participações em golos e assistências - até um máximo de 40 - recebe 500 mil euros.

Curiosamente, isto acontece poucos dias antes de um reencontro entre os dois. Sporting e Arsenal vão defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões a duas mãos, com a primeira a ter lugar na terça-feira.

Assim, já tem direito a encaixar 65,25 milhões de euros, pois outro dos objetivos já tinha sido alcançado em janeiro. Uma tranche de 1,25M foi desbloqueada quando Gyökeres fez 20 jogos (com um mínimo de 45 minutos) pelo emblema da capital inglesa. A segunda estará para breve, sendo que o limite são 80 jogos (quatro tranches).

O restante bónus diz respeito à qualificação direta para a Liga dos Campeões (até um máximo de 4M), que também está perto de ser atingido pelo Arsenal, visto que é primeiro na Liga inglesa. Nesta época, o Sporting deve receber um milhão de euros.

A divisão dos bónus acordados entre Sporting e Arsenal aquando da transferência de Gyökeres para o Arsenal por €63,5M: