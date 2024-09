Jovane Cabral deixou o Sporting ao fim de dez anos de casa. O extremo cabo-verdiano assinou pelo Estrela da Amadora, na noite desta segunda-feira, até 2026.

Foi uma ligação marcada por 107 jogos disputados, a maior parte antes da 'era' Ruben Amorim, com 21 golos marcados pelo meio. Teve empréstimos sem sucesso a Olympiacos, Salernitana ou Lazio.

Agora, chegou a hora da despedida a Alvalade, aos 26 anos. O clube partilhou uma mensagem nas redes sociais onde recorda alguns dos melhores golos de Jovane pelo Sporting, referindo «momentos inesquecíveis».



Mais tarde, foi a vez do jogador despedir-se do Sporting.



«Fechou-se um ciclo de anos de ligação a um clube que me acolheu como uma família e fez de mim o que sou hoje. Estarei eternamente agradecido e levo comigo todo aprendizado, as amizades, as alegrias e conquistas. O meu agradecimento ao Sporting, serei sempre mais um a torcer pelo teu sucesso. Até um dia», escreveu numa publicação nas redes sociais.