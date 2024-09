Diogo Travassos será reforço do Estrela da Amadora, para a próxima temporada. O lateral-direito cumpriu a pré-temporada com a equipa principal do Sporting, sob as ordens de Rúben Amorim, mas acabou por ser preterido.

Conforme as informações noticiadas pelo Record e confirmadas pelo Maisfutebol, Travassos será apresentando ainda nesta segunda-feira como reforço da equipa da Reboleira, através de um empréstimo sem opção de compra.

Aos 20 anos, Travassos terá a primeira experiência na Liga. Já fez três jogos na Liga 3 durante o início desta temporada, depois de uma lesão grave o ter arredado da competição durante praticamente toda a época de 2023/24. O atleta tem contrato até 2026.