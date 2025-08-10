Jota Silva é um desejo de Rui Borges, que conhece bem o trabalho do extremo, e as negociações com o Nottingham Forest decorrem há semanas. Nas últimos dias, tem vindo a ser trabalhada uma solução para desbloquear o negócio - a venda parcial do passe.

Tal como avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o Sporting procurou numa primeira instância o empréstimo com opção de compra pelo atleta do Nottingham Forest, que custou sete milhões de euros no verão passado, vindo do V. Guimarães.

Esse molde de negócio não agrada ao clube inglês e, recentemente, tem vindo a ser trabalhada a venda de uma parte do passe do internacional luso, sendo que a percentagem não está ainda definida. O Nottingham procura receber um valor a rondar os oito milhões de euros pelo jogador.

Segundo apurou o nosso jornal, o jogador tem interesse em ingressar no projeto do Sporting, reencontrando Rui Borges, que o orientou em Guimarães. Se o negócio se efetivar, Jota volta a Portugal apenas um ano depois de ter reforçado o Nottingham Forest, na primeira aventura no estrangeiro.

Jota Silva, de 26 anos, tem contrato até 2028 com a equipa orientada por Nuno Espírito Santo. Marcou quatro golos na época passada.