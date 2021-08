O Áustria Viena anunciou a contratação de Tristan Hammond ao Sporting, por um valor que os clubes acordaram em não divulgar, segundo o comunicado do clube austríaco. O avançado de 18 anos deixa assim o clube leonino após seis épocas em Alcochete, onde chegou com 11 anos vindo do Belenenses, tendo representado todos os escalões até aos sub-21.

Nascido na Austrália, em 2003, em Westmead (um subúrbio de Sydney), Tristan Hammond mudou-se com os pais muito novo para Portugal, començado então a jogar no Belenenses, clube do qual saiu após um ano para o Sporting. Internacional jovem australiano, o avançado esteve no Mundial sub-17 realizado no Brasil, em 2019.

«Estou muito feliz por estar aqui e mal posso esperar por conhecer toda a gente. Quero ter uma nova experiência aqui, é um novo começo para mim e estou muito entusiasmado. A Áustria é um país lindo e tenho muito a ver com futebol daqui e com o Áustria de Viena. O estádio é fantástico, muito em cores roxas. Estou muito feliz por poder jogar aqui», disse.