Já era do conhecimento comum que João Palhinha não iria continuar no Tottenham para a próxima temporada, mas o clube inglês oficializou a despedida nesta quarta-feira.

«Apareceu quando mais precisávamos dele e a dar tudo pelo clube. Ficarás sempre a fazer parte da nossa família, João», escreveu o Tottenham nas redes sociais.

O médio luso, de 30 anos, regressa ao Bayern Munique após uma temporada em que fez 45 partidas, marcou sete golos e caiu nas graças dos adeptos londrinos.

Palhinha já se tinha despedido nas redes sociais. «Representar o Tottenham teve um impacto profundo na minha vida, não apenas profissionalmente, mas também a nível pessoal, e é algo que levarei comigo para sempre», escreveu.

Os ingleses não acionaram a opção de compra de 30 milhões pelo luso, que pertence ao Bayern. Mateus Fernandes e Sandro Tonali já reforçaram o meio-campo. Os bávaros deram 51 milhões de euros pelo seu passe em 2024.