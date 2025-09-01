José Bica convenceu os responsáveis do Leixões e vai ser reforço dos 'Bebés do Mar' a título definitivo, confirmou o Maisfutebol. O avançado português de 22 anos esteve emprestado nesse clube na segunda metade da época passada.

Desta forma, sai do V. Guimarães em definitivo, onde nunca foi opção regular, por 300 mil euros, o mesmo valor gasto pelos vimaranenses em 2023. Porém, o clube fica com 50 por cento do passe do avançado e direito de preferência sobre o jogador.

Na II Liga, em dez titularidades, Bica marcou quatro golos e fez duas assistências. Na primeira metade da temporada, tinha participado em dez jogos pelos vitorianos. Bica conta com passagens por Marítimo, Lille e Chaves.