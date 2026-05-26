Yeremay Hernández, jogador do Deportivo Corunha, teceu declarações à Cadena COPE em que fala sobre o futuro. O médio-ofensivo tem sido várias vezes associado à saída, mas faz juras de amor ao clube galego.

«Disse ao clube que adoraria sair pela porta grande. Não sei se será nesta janela de transferências, na próxima, na seguinte, ou talvez nem saia. Neste momento estou a desfrutar e estou tranquilo porque estou em casa e não penso em mais nada», afirmou.

Yeremay, um dos destaques do clube nas últimas duas temporadas - ambas com 39 jogos disputados, com um total de 26 golos e 15 assistências -, já foi associado ao Sporting no verão passado e também neste.

Nesta época, porém, lidou com alguns problemas físicos. «Sim. Menti muitas vezes. Chegou a um ponto em que me doía tanto que tive de o dizer», admitiu.

O Deportivo subiu à primeira divisão espanhola após um hiato de oito anos em escalões inferiores.