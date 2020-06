Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica, admitiu neste sábado, em entrevista à BTV, que as águias não esperam fazer grandes receitas com vendas de jogadores no próximo mercado de transferências.

«Não temos expectativa de grandes encaixes em transferências. E também não é esse o nosso principal objetivo: o nosso objetivo é ganhar no relvado e para isso temos de ter os melhores jogadores. E como temos uma situação de tesouraria relativamente controlada, não há necessidade de vender os nossos melhores jogadores, muito menos por preços abaixo dos de mercado», disse.

Por outro lado, o mesmo responsável assumiu que também o investimento dos encarnados deverá ser alvo de redução.

«Provavelmente haverá também uma travagem em termos de investimentos. Este ano investimos mais de 60 milhões em jogadores, admito que no próximo ano haja uma redução desse valor», acrescentou, antevendo que esse seja um cenário semelhante a todos os campeonatos.

«Isso é verdade para nós e para os outros clubes. Jogadores bons estarão mais baratos do que estavam antes da pandemia», acrescentou, salvaguardando que as águias terão uma equipa competitiva.

«O objetivo é que o Benfica tenha a equipa mais competitiva em termos nacionais e que cumpra os pergaminhos de fazer uma boa campanha europeia. Queremos continuar a investir e temos capacidade para o fazer, ainda que de forma adaptada e com segurança», resumiu.