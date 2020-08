O Moreirense anunciou esta sexta-feira a contratação de Pedro Amador, depois de ter chegado a acordo com o Sp. Braga para a transferência do jogador. Pedro Amador assinou um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

O lateral esquerdo deixou assim o Sp: Braga em definitivo, clube no qual se destacou ao serviço da equipa B na última época, tendo realizado onze jogos e apontado dois golos. No currículo conta também com nove jogos na equipa principal.