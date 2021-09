Tomás Podstawski foi anunciado como reforço do Stabæk, confirmando a notícia avançada em primeira mão pelo Maisfutebol: o médio formado no FC Porto assinou contrato até final do ano com o clube norueguês.

Podstawski já treinou esta segunda-feira com os novos companheiros e o treinador até admitiu que o português deve ser utilizado na quarta-feira, no jogo da Taça da Noruega frente ao Stroemsgodset.

Tomás Podstwaski, de 26 anos, fez parte da equipa B dos dragões que conquistou a II Liga sob comando de Luís Castro. Com idade de júnior, o médio foi convocado por Vítor Pereira para o jogo da Liga Europa frente ao Manchester City, no Etihad, mas saiu do clube portista para o Vitória de Setúbal (2017/18) sem se ter estreado pela equipa principal.