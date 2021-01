Silas interrompeu as negociações com o Hadjuk Spli, sabe o Maisfutebol.

Como foi noticiado pelo nosso jornal, o treinador português estava a negociar com o clube croata, sendo que inicialmente as conversas decorriam a bom ritmo: Silas ficou de imediato entusiasmado com a grandeza do Hadjuk Split, um dos clubes grandes da Croácia, que luta sempre por títulos e que tem uma grande falange de adeptos.

Nas últimas horas, porém, houve divergências que levaram Silas a interromper as negociações. Acima de tudo, o facto do treinador português não abrir mão de levar a equipa técnica que o acompanhou em Portugal, o que não lhe era permitido pela direção do Hadjuk Split. Sem capacidade de chegar a um entendimento, Silas resolveu sair das conversações.